اغلاق هنجرا تجارياً في عدن بعد الكشف عن تخزينه مواد تالفة

قال رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي خورمكسر منير حسن أنه تم اغلاق إحدى الهناجر في منطقة الصولبان بعد تلقي بلاغ يفيد بأن الهنجر يحتوي على مشروبات وعصائر و اجبان تالفة.

وذكر منير حسن المكلف من قبل مدير عام المديرية الأستاذ ناصر الجعدني بتسيير الأعمال خلال فترة تواجد مدير عام المديرية في المملكة لأداء فريضة الحج ، ان بعد تلقيه بلاغ من شرطة العريش بحتواء احد الهناجر في الصولبان على مواد غذائية تالفه باشر بالتواصل مع قيادة المحافظة و النزول إلى الموقع بمعية وكيل محافظة عدن غسان الزامكي و رئيس البحث الجنائي بشرطة العريش والتحفظ على البضاعة وقواطر الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة .