"سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بمخيمات الحديدة

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إيوائية متنوعة للمتضررين في مخيمات الخوخة بمحافظة الحديدة جرّاء السيول التي اجتاحت المخيمات وأدت إلى جرف العديد من خيام النازحين. وبحسب وكالة "واس" قدّم المركز موادًا إيوائية عاجلة لـ 7,800 فرد تضمنت 100 خيمة و300 بطانية و100 بساط من إجمالي المخصّص البالغ 300 خيمة و900 بطانية و300 بساط و1,000 سلة غذائية. ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ضمن المشروع العاجل لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ الذي يعدّ أحد المشروعات النوعية التي يقدمها المركز وتعتمد على سرعة التدخل لإنقاذ حياة المتضررين ومساعدتهم.

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