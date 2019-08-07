مركز الملك سلمان يسلم 106.624 كيلو غراماً من المواد الطبية لمستشفيات صنعاء وحجة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، 106.624 كيلو غراماً من المواد الطبية مخصصة للمستشفيات في محافظتي صنعاء وحجة.

واشار المركز في بيان له الى ان ذلك يأتي في إطار المساعدات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.