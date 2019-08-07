سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، 106.624 كيلو غراماً من المواد الطبية مخصصة للمستشفيات في محافظتي صنعاء وحجة.
واشار المركز في بيان له الى ان ذلك يأتي في إطار المساعدات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يسلم 106.624 كيلو غراماً من المواد الطبية لمستشفيات صنعاء وحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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