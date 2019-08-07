مصادر: 19 جريحا برصاص الحماية الرئاسية في عدن

أكدت مصادر إعلامية ارتفاع عدد الجرحى برصاص قوات الحماية الرئاسية في عدن إلى 19 شخصا. وذكرت المصادر، أن 19 من المواطنين أصيبوا برصاص قوات الحماية. وأعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأربعاء، آب 07، 2019، النفير العام كما دعا "المقاومة الجنوبية" للزحف إلى قصر معاشيق بعدن. وتوتر الوضع بالتزامن مع تشييع شهداء العملية الحوثية صباح اليوم.

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