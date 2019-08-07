الامارات تدعم مطار عدن الدولي بمولدات كهربائية حديثة

تسلم مطار عدن الدولي اجهزة ومولدات كهربائية حدية مقدمة من الامارات وذلك بهدف رفع كفاءة المطار ولتسيير حركة الملاحة والسفر بعد تعطل المولد الوحيد وتوقفه عن العمل. وكانت الإمارات أعادت تأهيل المطار وزودته بأجهزة تفتيش وكمبيوترات لتسهيل معاملات المسافرين من وإلى عدن. كما دعمت الإمارات المطار بسيارة إسعاف وباصات لنقل المسافرين وافتتاح عيادة طبية ورفدها بالأدوية، وتسلم المطار مولداً كهربائياً بقدرة 1 ميغا وات بهدف حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب في توقف عمل المطار ويعرقل حركة الملاحة. وثمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمني الكابتن صالح سليم بن نهيد، هذا الدعم الذي سيحل مشكلة كبيرة كان يواجهها مطار عدن جراء تعطل المولد السابق ليظل المطار مفتوحاً أمام المسافرين من مختلف المحافظات اليمنية.

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