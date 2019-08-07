بن فريد: من يفرض نفسه على أرضه سيحترمه العالم وسيتعامل معه

دعا القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، إلى عدم الانشغال أو التأثر بما تقوله القنوات الفضائية أو حتى التصريحات الرسمية أو غير رسمية عن الجنوب.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، آب 07، 2019: من يفرض نفسه على أرضه سيحترمه العالم وسوف يضطر إلى مخاطبته بلغة محترمة والتعامل معه.

وختم تغريدته بالقول: نحن أصحاب الأرض وأهل الحق وصبرنا تجاوز حدوده ومن حقنا تحرير أرضنا التي احتلت منذ ١٩٩٤.

وأعلن المجلس الانتقالي اليوم النفير العام في عدن داعيا "المقاومة الجنوبية" للزحف إلى قصر معاشيق.