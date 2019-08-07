شاهد عيان يصف ما حدث أثناء تشييع جثامين شهداء عدن

تداول منشور لأحد المواطنين في عدن حضر مراسم تشييع الشهداء الذين كان من ضمنهم القائد الراحل أبو اليمامة.
وقال المواطن الذي لم تورد هويته، إن الوضع متوتر في عدن، مشيرا أنه شارك في مراسم الصلاة والجنازة.
وأوضح المواطن في سياق منشوره إنه كان هناك إطلاق نار كثيف، لكنه خرج بسلام بسيارته من أمام ملعب الحبيشي لان اطلاق النار كان كثيف وعشوائي.
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