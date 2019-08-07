عاجل.. بن بريك: القوات الجنوبية لن تتعرض إلا للإرهابيين

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، أن القوات الجنوبية لن تتعرض إلا للإرهابيين الذين اتخذوا من قصر المعاشيق وكرا.
وأوضوح، عبر حسابه على موقع تويتر، قبل قليل: أما إخوتنا الجنوبيين في الحرس الرئاسي فدمهم دمنا وكل من يلقي سلاحه فهو آمن.
وكان بن بريك أعلن، في وقت سابق اليوم، النفير العام ودعا "المقاومة الجنوبية" للزحف إلى قصر معاشيق.
وقتل 2 من مشيعي جنازة القيادي أبو اليمامة على يد قوات الحماية الرئاسية.
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