صيادون يعثرون على لغم بحري زرعته المليشيا بساحل الحديدة

عثر صيادون اليوم على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي على سواحل مدنية الحديدة.
وأوضح الصيادون أن اللغم البحري الذي تم العثور عليه بالقرب من سواحل الحديدة في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي يعتبر من الألغام شديدة الخطورة والتي تهدد حياة كثير من الصيادين وتحرمهم من الاصطياد في سواحل الحديدة.
وأضافوا أن الألغام البحرية الحوثية تهدد حياة الكثير من المدنيين الذين يرتادون شواطئ البحر الأحمر فضلاً عن تشكيلها خطورة على قوارب الصيد والسفن التجارية التي تمر عبر مياة البحر الأحمر، لافتا إلى أن تلك الألغام التي تعمدت مليشيات الحوثي زراعتها في البحر الأحمر.
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