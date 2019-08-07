نعمان: الحوثي هو من أسس الفتنة على طول البلاد وعرضها

قال سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، إن الرصاص لم يكن يوما يوم أداة للحل، كان أداة للتدمير والخراب في كل المنعطفات التي وضعت هذا البلد رهن القوة وأفقدته القدرة على أن يتعاطى بحكمة مع قضاياه .

ولفت نعمان إلى أن الدماء لم تصنع غير طريق إلى الخطيئة والفشل.

وأضاف أن العدو الحقيقي يتربص بالجميع ويثير غبار الفتنة بأكثر من أسلوب ومن مواقع لا تخطر على بال.

وتابع: مشروع الحوثي الانقلابي الذي أفسد المسار السياسي الذي كان قادراً وحده على معالجة أوضاع اليمن وحل قضاياه العادلة وعلى رأسها القضية الجنوبية وفقاً لاختيارات الناس في تقرير مصيرهم هو من أسس الفتنة على طول البلاد وعرضها.

وختم مقاله بالقول: لا حل غير أن يبقى الوعي بقيمة الحياة حاضراً .