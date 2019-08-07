عاجـــل : الكشف عن هوية الطيران الذي يحلق الان في سماء المعاشيق .. ليس اماراتي !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن هوية الطيران الذي يحلق الان في سماء المعاشيق .. ليس اماراتي !

شهدت منطقة “معاشيق” في عدن، اشتباكات مسلحة بين الحراسة الخاصة بـ قصر “معاشيق” ومسلحن تابعين للانتقالي الجنوبي، عقب الانتهاء من تشييع ضحايا التفجيرات في عدن، التي حدثت الخميس الماضي.

وقال شهود عيان، أن جريح سقط إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات تتولى حماية قصر معاشيق.

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وبحسب الشهود فقد حاول محتجون اقتحام بوابة “معاشيق” قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة.

وشهدت اجواء المعاشيق تحليق للطيران بشكل منخفض بالتزامن مع الاشتباكات

وقال الاعلامي السعودي سليمان العقيلي ان الطيران الذي يحلق في سماء المعاشيق يتبع السعودية ويقوم بعملية استطلاع ورصد للاوضاع ، ومساندة القوات الشرعية في ذات الوقت .



وفي تطورا للاحداث دعاء نائب مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الارهابي هاني بن بريك ، عناصره للزحف نحو قصر المعاشيق وطرد الحكومة الشرعية .