شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لنجل الرئيس هادي وقائد القوات السعودية من داخل قصر معاشيق بعد هجوم متمردي الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من الكلام .. شاهد بعد منعها من إحياء حفلها الكبير في أبها.. الفنانة بلقيس فتحي تدلي باعتراف مستفز: ”تجيني الكلاب مشتاقة”! (شاهد)

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