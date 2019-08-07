شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. تفاصيل طارئة عن اقتحام مجاميع «الانتقالي الجنوبي» لقصر «معاشيق» والطيران يحلق بكثافة ودوي الرصاص يتعالى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حلق الطيران الحربي بكثافة فوق سماء عدن فاتحاً حاجز الصوت، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييع ضحايا أحداث عدن. شاهد أيضاً: Advertisements وقال شهود عيان، أن طلقات نارية سمع دويها في شوارع قريبة من قصر "معاشيق" حيث تتواجد الحكومة الشرعية اليمنية. وأفاد شاهد عيان بأن طلقات نارية سمعت بحي القطيع دون ان تتوفر معلومات عن اسباب اطلاق النار هذا. ويرجح بأن اطلاق النار جاء في ختام مراسم التشييع عقب توجه مجاميع تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه قصر معاشيق.

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