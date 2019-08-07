المخلافي: فساد منظمات الأمم المتحدة في اليمن أثر سلبيا على مصداقيتها

أكد المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة، بليغ المخلافي، أن الفساد التي كشفت عنه التقارير الإعلامية حول عمل بعض منظمات الأمم المتحدة داخل اليمن أثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية بشأن الازمة اليمنية.

وأوضح المخلافي لـموقع24 أن الفساد في الجانب الإنساني يعد انعكاس على الجانب السياسي مما يؤثر على عملية السلام داخل اليمن، ولذلك لابد من إعادة الأمور إلى نصابها من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

وأكد المسؤول على أن التعامل بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة لن يكون مثلما كان في السابق، وسيكون هناك آليات واعتبارات جديدة لعدم تكرار واقعة الفساد في البلاد.

وطالب المخلافي بضرورة رفع السرية عن سير التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة، وأن تكون أكثر حزماً في مسألة الكشف عن الفساد وإيجاد آليات جديدة تمنع سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية.