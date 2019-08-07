علق لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلان المجلس النفير العام ودعوته المقاومة للزحف إلى قصر معاشيق في عدن.
وكتب شطارة: لم يتركوا للجنوبيين أي خيار، فاعتقدوا أن سيناريو حرب ٩٤ سيتكرر واخضاع الجنوب لنظام صنعاء مرة أخرى.
وأضاف، في تغريدة رصدها "الخليج 365": قتلوا قادته واستهتروا بدماء أبنائه وتلاعبوا بالخدمات.
وختم: صبر الجنوبيون صبرا لا يضاهيه صبر أي شعب في العالم، ولكنهم لم يفهموا أن لصبر الشعوب الحية حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر شطارة: لصبر شعب الجنوب الحي حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.