شطارة: لصبر شعب الجنوب الحي حدود

علق لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلان المجلس النفير العام ودعوته المقاومة للزحف إلى قصر معاشيق في عدن.

وكتب شطارة: لم يتركوا للجنوبيين أي خيار، فاعتقدوا أن سيناريو حرب ٩٤ سيتكرر واخضاع الجنوب لنظام صنعاء مرة أخرى.

وأضاف، في تغريدة رصدها "الخليج 365": قتلوا قادته واستهتروا بدماء أبنائه وتلاعبوا بالخدمات.

وختم: صبر الجنوبيون صبرا لا يضاهيه صبر أي شعب في العالم، ولكنهم لم يفهموا أن لصبر الشعوب الحية حدود.