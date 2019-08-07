سياسي: مشاركة الحرس الرئاسي تشييع الشهداء فوت فرصة على المتآمرين

قال الكاتب صلاح السقلدي أن مشاركة قوات وقيادة الحرس الرئاسي في تشييع الشهداء فوت الفرصة على الذين راهنوا على صدام جنوبي جنوبي .

وذكر السقلدي أن مشاركة الحرس الرئاسي في التشييع لم تفوت الفرصة فقط وإنما اثبتت أن الجنوبيين في الملمات والشدائد يسمون فوق كل التباينات .

وأضاف أن الوعي الجنوبي تتحطم عليها أمواج التآمر، حيث قال :"مشاركة الحراسة الرئاسية ضباطا وجنودا بموكب تشييع الشهداء- بمدينة كريتر عدن- لم تفوت فقط الفرصة من أمام المراهنين على الصدام الجنوبي ،بل أثبتت أن الجنوبيين في الملمات والشدائد يسمون فوق كل التباينات.. الوعي صخرة تتحطم عليها أمواج التآمر".