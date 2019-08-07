عاجل.. بن بريك: الزحف إلى معاشيق لإسقاط مليشيا حزب الإصلاح

دعا الشيخ هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "المقاومة للزحف إلى قصر معاشيق في كريتر بعدن.
وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة - المعاشيق - تم استهدافه بالنيران الحية من مليشيات حزب الإصلاح الإرهابي، وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب.
وقتل اثنان من المشيعين لجنازة القيادي أبو اليمامة برصاص قوات الحماية الرئاسية اليوم الأربعاء، آب 07، 2019.
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