عودة الهدوء إلى مدينة كريتر عقب اشتباكات بين الحزام والحماية الرئاسية

أفادت مصادر محلية في عدن إن الهدوء عاد الى منطقة كريتر بعد اشتباكات محدودة دارت بين قوات الحزام الامني والحماية الرئاسية. وذكرت المصادر أن الهدوء سادة المدينة وتوقفت الاشتباكات تماما. وقد غادرت جموع المشيعين في كريتر الى خارجها، فيما عادة حركة السير الى حالتها الطبيعية.

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