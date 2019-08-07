آلاف الجنوبيين يحتشدون لتشييع جثامين شهداء عدن

احتشد الآلاف من أبناء الجنوب في ”ساحة الشهيد خالد الجنيدي“ لتشييع جثامين حادثة استهداف العرض العسكري في معسكر الجلاء، وعلى رأسهم العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“ قائد لواء الدعم والإسناد بقوات ”الحزام الأمني“ في عدن.

وأفاد ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قيادات جنوبية بارزة تشارك في مراسم تشييع منير اليافعي والضحايا الذين سقطوا في الاستهداف الحوثي للمعسكر الأمني خلال عرض عسكري قبل أيام.

وأفاد بعضهم بأن الحشود تواصل التجمهر والتجمع في موكب التشييع الذي وصل إلى ”كريتير“ قبل قليل، انتظاراً لتشييع ”أبواليمامة“ والضحايا الآخرين إلى مقبرة ”القطيع.