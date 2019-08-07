اخبار الخليج / اخبار اليمن

آلاف الجنوبيين يحتشدون لتشييع جثامين شهداء عدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتشد الآلاف من أبناء الجنوب في ”ساحة الشهيد خالد الجنيدي“ لتشييع جثامين حادثة استهداف العرض العسكري في معسكر الجلاء، وعلى رأسهم العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“ قائد لواء الدعم والإسناد بقوات ”الحزام الأمني“ في عدن. 

وأفاد ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قيادات جنوبية بارزة تشارك في مراسم تشييع منير اليافعي والضحايا الذين سقطوا في الاستهداف الحوثي للمعسكر الأمني خلال عرض عسكري قبل أيام. 

وأفاد بعضهم بأن الحشود تواصل التجمهر والتجمع في موكب التشييع الذي وصل إلى ”كريتير“ قبل قليل، انتظاراً لتشييع ”أبواليمامة“ والضحايا الآخرين إلى مقبرة ”القطيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الجنوبيين يحتشدون لتشييع جثامين شهداء عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا