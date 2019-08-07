شكرا لقرائتكم خبر عن تابع قصص لإنتهاكات جرت في عدن التي لم تحدث في التأريخ منها ترحيل نساء على متن أطقم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن ان انتكات حدثت في عن لم تحصل من قبل ولم يتم تداولها في وسائل الاعلام يشيب لسماعها الاطفال .

وقالت المصادر انه تم ترحيل العوائل على متن اطقم القادمات بإتجاة عدن بطريقة مهينة لم تحدث في التأريخ , ومنع دخول ابناء الشمال حتى من ليس لهم عوائل . وذكرت مصادر انهم قاموا بالترحيل الكثير من اصحاب الفرشات بعد نهب ما بحوزتهم من نقود .

مصادر اخرى قالت انه تم ممارسات النهب للأموال للناس من قبل عصابات ملثمين , منها مواطن شمالي في الشيخ عثمان تم اطلاق الرصاص من قبل مسلحين عليه ونهبوا ما بحوزته من اموال استلمها من مصرف الكريمي وجوالة بطريقة مهينة واستفزوه واهانوه والناس تتفرج ولم يتجرأ احد على الإقتراب .