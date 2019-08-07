شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صادمة بالصور.. ايران تتسبب في فضيحة من العيار الثقيل لــ أميرة سعودية كبيرة (صور الأميرة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سادت ضجة واسعة مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورة، للأميرة ريما بنت بندر سفيرةالسعودية بأمريكا مع بديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في واشنطن، بعد لقاء جمعهما بالسفارة السعودية.

ولفت انتباه النشطاء في الصور التي التقطت للقاء بمكتب الأميرة ريما، وجود سجادة إيرانية يدوية الصنع كتب عليها كلمة “إيران” بشكل واضح على الحائط في الخلفية.

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واعتبر ناشطون أنّ هذه الصورة تلخص ما يجري حالياً “فالسفيرة سعودية ومساعد الوزير أميركي والخلفية إيرانية”، بحسب التعليقات.

كما تساءل الناشطون عما إذا كانت الأميرة قد انتبهت إلى السجادة المعلقة خلفها.

وكانت صفحة الخارجية الأمريكية قد أرفقت الصورة معلقة بالقول: ” التقى أمس مساعد الوزير شينكر بسفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ريما بندر آل سعود في يوم تاريخي آخر للنساء في المملكة العربية السعودية.

وناقشا استمرار الشراكة السعودية الأمريكية القوية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية الحرجة”.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة.