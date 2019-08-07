شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: ظهور مفاجئ لولي العهد "بن سلمان" مع المعتقل الداعية "سلمان العودة" .. هاكذا بدت حالته (صورة تدمع العين) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فجرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مفاجأة، وهي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى زيارة إلى الداعية المعتقل سلمان العودة.

ونقلت "سي إن إن" عن الأكاديمي السعودي بجامعة "جورجتاون" الأمريكي، ونجل سلمان العودة، قوله: "إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار أباه في بيته عام 2012".

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وأضاف عبد الله العودة: أن زيارة محمد بن سلمان على سلمان العودة كانت "حينما لا يزال أمير في العائلة المالكة، وابن أمير الرياضوقتها، الملك سلمان بن عبد العزيز".

وبشأن تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الداعية سلمان العودة، أوضح عبد الله العودة، أنها كانت مجرد زيارة عادية وليس كبيرة، كون ولي العهد السعودي كان وقتها أمير سعودي بدون مناصب.

وأكد عبد الله العودة، أن والده سلمان العودة، كان في البلاط الملكي إلى جانب الملك سلمان بعد توليه الحكم، وكان يبلغ من العمر وقتها 55 عامًا، ويشيد بفضائل الإصلاح والحكم الشامل.

يشار إلى أن سلمان العودة تم اعتقاله في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية بين السعوديةوالإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، فيما يحاكم حاليًا بتهم منها "زعزعة الاستقرار، والتأليب على ولاة الأمر"، و34 تهمة أخرى.