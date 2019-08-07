عاجل .. من الإمارت دعوة اماراتية للانقلاب على الشرعية والاطاحة بـ هادي واعلان استقلال الجنوب.. ماذ يحدث؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، الى انهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي . وقال خلفان في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر اليوم الاحد :« ان العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب هو انهاء ما يسمى شرعية عبد ربه ». شاهد أيضاً: Advertisements وقبل خلفان كان المستشار السابق لمحمد بن زايد قد قال قبل ايام ان اليمن لن تكون موحدة بعد الان ، ما اثار غضب ملايين اليمنيين الذين رأوا في ذلك توجه اماراتي لتقسيم اليمن وفصل جنوبه عن شماله .

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