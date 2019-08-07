عاجل.. سقوط شهيد ثان من المواطنين برصاص قوات الحماية في عدن

أكدت مصادر إعلامية سقوط شهيد ثان من المواطنين في عدن على يد قوات الحماية الرئاسية. وذكرت المصادر أن الشهيد الثاني سقط قرب قصر معاشيق برصاص قوات الحماية. وكان شهيد من المواطنين قد سقط قبل حوالي ساعة برصاص القوات ذاتها. يأتي هذا في حين شيعت الجنوب شهيد القصف الحوثي، قائد الدعم والإسناد، أبو اليمامة.

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