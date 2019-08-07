قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، آب 07، 2019، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن أهدافا للمليشيا في مديرية سحار، قرب مركز المحافظة، تعرضت للقصف جوي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
وأشارت إلى أن عربات عسكرية حوثية هُرعت إلى المكان المستهدف بالقصف.
ولم تتوفر معلومات حتى اللحظة حول طبيعة الخسائر التي أسفر عنها القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. غارات التحالف تطال أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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