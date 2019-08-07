«وائل القباطي» لــ مُثلت التفجيرات بعدن دليلاً على تستر مليشيا الحوثي خلف اسم داعش

قال مدير تحرير صحيفة عدن تايم، وائل القباطي إن مثلت التفجيرات الإرهابية المتزامنة التي شهدتها مدينة عدن مؤخرا، وأوقعت أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى، دليلاً إضافيا على تستر مليشيا الحوثي خلف إسم داعش للتمويه على تنفيذها للهجمات الإرهابية التي تحصد أرواح المدنيين في عدن ومحاولتها تصوير التحالف العربي والشرعية كعاجزين عن القضاء على التنظيمات الارهابية.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن الهجمات الارهابية الأخيرة والتي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وابين، الخميس الماضي، اختلفت الجهات التي تبنت كلا منها، فالتفجير الأول الذي استهدف معسكر الجلاء ويرجح أنه بصاروخ تبنته حركة الحوثيين الإيرانية، فيما استهدف التفجير الثاني مركز شرطة باستخدام سيارة ملغومة، فيما شنت عناصر يعتقد انتمائها للقاعدة هجوماً على معسكر قوات الحزم الأمني في المحفد بمحافظة ابين المجاورة، فبالنظر إلى الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينتين خلال العام الماضي فان من المؤكد أن الجهة التي تقف خلف هذه الهجمات واحدة.

وأشار بأنه ليس جديداً على مليشيا الحوثي تنفيذ هجمات إرهابية مموهه حيث سبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة لحج خلية إرهابية كانت في طريقها الى مدينة عدن على متن سيارة محملة بالمتفجرات، ونشرت حينها الأجهزة الأمنية تسجيلا مرئيا لاعترافات احد افرادها وتسجيلات مرئية عثر عليها بحوزة الخلية لتنفيذها عمليات إرهابية واغتيالات لضباط أمن وائمة مساجد في عدن، وهذه العمليات كان داعش قد اعلن عن تبنيها.