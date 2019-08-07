قشمر: ميليشيا الحوثي تنهب المساعدات الغذائية والأمم المتحدة تساندها

قال محمد قشمر، رئيس التكتل الشعبي اليمني للسلام وحقوق الإنسان، إن المساعدات الإنسانية في اليمن تمر عبر الثقب الاسود الذي يبتلع الكثير منها، مؤكدا أن هناك نهب منظم للمساعدات الإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها لأغراضٍ عسكرية بمفهومها الواسع والضيق، كما ادأنها تغذي أتباعها بتلك المساعدات المنهوبة خاصة المشرفين الحوثين الذي يتاجرون بها في السوق السوداء.

وأكد "قشمر" في تصريح خاص أن الثراء المبني من نهب المساعدات الانسانية يشكل أحد أهم اعمدة الفساد المنظم في ميليشيا استثمرت تغاضي المنظمات الدولية عن ذلك الفساد المخيف، لافتًا إلى أن المساعدات التي كانت يجب أن تصل الى المستحقين في ظل وضع إنسانيٍ مأساوي تم نهبها بمرأى ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي اعترفت مؤخراً بذلك النهب.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف الذي جاء متأخراً لم يأتي حرصًا من المنظمة الدولية على الحفاظ على تلك المساعدات بل من أجل أن ينشغل المتابعين للأعمال الإغاثية عن الفساد الذي تمارسه المنظمات الدولية ذاتها في اليمن خصوصاً بعد تسريب الاخبار التي تؤكد أن هناك فساد كبير من قبل بعض الموظفين الدوليين في المنظمات الدولية ليكونوا هم أيضا شركاء في نهب المساعدات الانسانية من أفواه اليمنيين .

وتابع:"كان لتعليق تقديم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أثر سيء مباشر وغير مباشر وكان سبب التعليق هو نهب المساعدات ولكن الحوثيون ايضا كما صرحوا كان لديهم الكثير من الأدلة أن هناك فساد داخل أروقة المنظمات الدولية هذا الفساد لا ينكره أحد من المتابعين للشأن الإغاثي في اليمن"، وأكد أن نهب المساعدت الانسانية لن يتوقف لأن الاليات اليت تتم فيها الكمساعدات فيها قصور كبير بسبب السيطرة المطلقة للحوثين على أداء المنظمات وعلى مكاتبها القابعة في صنعاء والتي يمكن أن نقول أن الحوثيون يساهمون في إدارتها بطريق مختلفة منها وجود تابعين مخلصين للحوثيين في تلكل المنظمات بعملون بها في مناصب مهمة وحساسة.