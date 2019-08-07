شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الحربي يحلق في سماء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ان الطيران الحربي يحلق في السماء . وبحسب المصادر فإنه شوهد الطيران يجوب سماء عدن دون معرفة الاسباب . يأتي ذلك على خلفية تهديدات بإقتحام قصر معاشيق من قبل قيادات تتبع المجلس الانتقالي .

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