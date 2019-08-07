شكرا لقرائتكم خبر عن قائد حزام أبين: يؤكد انه حان الإحتكام لإرادة الشعب فقد صبرنا طويلاً والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال القياديعبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين إن قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة.
وأكد السيد أنه حان وقت الإحتكام لإرادة الشعب الذي صبر طويلاً وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه فمساعي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ بداية الأزمة من أجل الحل العادل للقضية الجنوبية وبما يقرر الشعب الجنوبي.
وأضاف قوبلت بالتماطل والتعنت بل والتحايل على القضية الجنوبية من أحزاب سياسية شمالية يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب الجنوبي وبمصير البلاد".
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