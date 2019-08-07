يحدث الآن: في مدخل معاشيق بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر قريبة من قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن , ان اطلاق نار في الهواء على مداخل معاشيق و ان الاوضاع مرشحة للإنفجار .
المصادر قالت ان حالة غضب تنذر بتصاعد الاوضاع اذا لم يتم تداركها , في ظل وجود جماعة طيش لا تعرف تداعياتها .
وتحدث المصادر ان الأوضاع الى اللحظة مستقرة وان على العقلاء سرعة التحرك للتهدئة قبل خروجها عن السيطرة.
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