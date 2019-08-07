شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن: في مدخل معاشيق بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر قريبة من قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن , ان اطلاق نار في الهواء على مداخل معاشيق و ان الاوضاع مرشحة للإنفجار .

المصادر قالت ان حالة غضب تنذر بتصاعد الاوضاع اذا لم يتم تداركها , في ظل وجود جماعة طيش لا تعرف تداعياتها .

وتحدث المصادر ان الأوضاع الى اللحظة مستقرة وان على العقلاء سرعة التحرك للتهدئة قبل خروجها عن السيطرة.