انتعشت سوق بيع الدراجات الهوائية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وذكر مواطنون بصنعاء لمراسل "الخليج 365"، أن الاقبال زاد خلال الفترة الأخيرة لشراء الدراجات النارية لمختلف الأحجام وذلك مع استمرار أزمة المشتقات النفطية وتجددها. ولجأ المواطنون للتنقل عبر الدراجات الهوائية بعد أن أدركوا بأن مليشيا الحوثي تستغل المواطنين وتتعمد خلق الأزمات لصالح مجهودها الحربي. والتقطت عدسة "الخليج 365"، صوراً تظهر بعض أنواع الدراجات الهوائية بعدد من الشوارع.

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كانت هذه تفاصيل خبر عدسة "الخليج 365" تزور محال بيع الدراجات الهوائية بصنعاء مع استمرار أزمات المشتقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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