أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: مقتل 13 حوثيا بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف

https://www.alyamanalaraby. com/409881 ضبط كميات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى اليمن الأمم المتحدة تحقق في استخدام قيادات الحوثي مركباتها للتنقل باليمن اليمن يرحب بالتعاون الأمريكي لمواجهة تدخلات إيران مصرع وإصابة 50 حوثياً في الضالع حفر عددا من الآبار الارتوازية بصحراء حضرموت بدعم إماراتي اجتماع هام لمجلس إدارة صندوق النظافة بساحل حضرموت صحفية مصرية عن الأوضاع في اليمن: هل خذلت الأمم المتحدة اليمن أم خذلها أبناؤها؟ عاجل.. تحليق لطيران التحالف بأجواء صنعاء Advertisements أدميرال أميركي يعتذر عن رئاسة لجنة إعادة الانتشار بالحديدة. .وهذه الأسباب وكيل أول المهرة يستقبل الوفد الكشفي المهري عقب عودته من عُمان مُحلل سياسي لــ "الخليج 365": تقرير"الأسوشيتد برس" يكشف الفساد الذي ينخر جسد منظمات الأمم المتحدة كاتب: السعودية تريد إنهاء معاناة الشعب اليمني بإنهاء الحالة الانقلابية صحيفة: «الحوثي والقاعدة وداعش» تعمل بتوجيه من رأس كبيرة هي إيران الحزام الأمني بأبين يلاحق عناصر القاعدة في وادي الخيالة محافظ حضرموت يعزي العميد ركن فضل صايل في وفاة والدته مصادر: خلايا الإخوان الممولة قطرياً زرعت بذور الضغينة بعدن "الخليج 365" يستطلع أسباب تكدس القمامة في تعز الكشف عن ضخ أموال كبيرة من تنظيم الحمدين لعناصر القاعدة بأبين

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