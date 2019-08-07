تمويل من «يونيسيف» للحوثيين لتحويل مبنى تابع لجامعة إب لمدرسة باسم "الصماد"

أفاد ناشطون ومصادر بأن الجماعة الحوثية حصلت على تمويل من «يونيسيف» لتحويل مبنى تابع لجامعة إب (جنوب صنعاء) إلى مدرسة تحمل اسم رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي السابق صالح الصماد، في سياق أهداف الجماعة لتمجيد قتلاها وقياداتها، والاستمرار في حوثنة المؤسسات التعليمية والحكومية.

ووفق صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - انتقدت مصادر يمنية محلية ما وصفته بـ«حالة التماهي الأممية» مع المشروعات والأجندات الحوثية الطائفية في مناطق سيطرة الجماعة، داعية الحكومة الشرعية لاتخاذ تدابير للحد من تدفق التمويل الأممي لمشروعات الجماعة ذات البعد الطائفي.

وذكرت المصادر أن القيادات المحلية للجماعة الحوثية في محافظة إب يستعدون لافتتاح المدرسة التي زعموا أنهم سيجعلون منها مدرسة نموذجية للمتفوقين في الأيام المقبلة، بعد استكمال التجهيزات التي تكفلت «يونيسيف» بتمويلها.

Advertisements

وذكرت أن قادة الجماعة زاروا حديثًا المبنى الذي استولت عليه الميليشيات، واطلعوا «على التجهيزات المكتبية، من أجهزة كومبيوتر وآلات تصوير ملونة وعادية وكراسي، وغيرها من الاحتياجات اللازمة للمدرسة، استعداداً لاستقبال أول دفعة من الطلبة الذين اشترطت الجماعة أن يكونوا من أبناء قتلاها في الجبهات ومن أقارب قياداتها». ويقع المبنى الذي حولته الميليشيات إلى مدرسة حوثية، في منطقة صلبة السيدة في مديرية الظهار بمحافظة إب، وكان قد تم تشييده إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ضمن مباني جامعة إب.

واتهم بعض الناشطين «يونيسيف» بتمويل المعدات والتجهيزات المكتبية والحواسيب وآلات التصوير والإذاعة المدرسية والكراسي والطاولات وغيرها، بينما تكفلت الجماعة بنفقات الافتتاح للمدرسة من حساب السلطة المحلية.

وجاءت هذه الاتهامات بعد تصريحات حكومية رسمية، كشفت عن قيام المنظمة بتمويل بعض المراكز الصيفية الحوثية التي أقامتها الجماعة في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، في سياق استقطاب الطلبة وتلقينهم أفكارها الطائفية و«الملازم الخمينية» قبل استدراجهم إلى صفوف القتال.