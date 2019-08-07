عدسة "الخليج 365" ترصد عودة الحياة الطبيعية في عدن عقب العمليات الإرهابية

رصدت عدسة "الخليج 365" عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي عقب عمليتين إرهابيتين استهدفتا العاصمة عدن في نهاية الأسبوع المنصرم .
وأفاد مراسل "الخليج 365" في حضرموت الزميل عبدالله محسن الشادلي - أثناء تواجده بالعاصمة المؤقتة عدن - أن الحياة في عدن طبيعية وعادت إلى روتينها الطبيعي وكأن شيئا لم يحدث، في حين يتم منع المواطنين الشماليين من دخول المدينة من قبل الجهات الأمنية.
وتظهر الصور - التي التقطها مراسلنا - استمرار نشاط الحركة التجارية في مناطق متفرعة من العاصمة المؤقتة للبلاد، مشيرا إلى أن حركة التجارة عادت إلى طبيعتها منذ اليوم الأول، وتحديدا عقب الإنفجار بساعات قليلة.
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