بالأسماء.. إصابة أربعة من أسرة واحدة بقصف حوثي على قرية شمال الضالع

اصيب ثلاثة أطفال وشقيقتهم، جراء قصف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، منازل المواطنين في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر المليشيا المتمركزة، في منقطة سليم الواقعة شرقي مدينة الفاخر، قصفت منازل المواطنين، في قرية القفلة بمديرية قعطبة.

وأضحت المصادر أن القصف تسبب في إصابة ثلاثة أطفال أشقاء وهم مثنى عبدالله ربيد 15 عاما ، وتغريد عبدالله ربيد 7 أعوام، ومختار عبدالله ربيد 8أعوام، بالإضافة إلى شقيقتهم غادة عبدالله ربيد 18 عاما.

وأكدت المصادر أن المصابين جراحهم بليغة وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن، لتلقي العلاج.

وبحسب ما ذكرت المصادر فان القصف تسبب أيضا بتدمير ثلاثة منازل في قرية الققلة شمال مديرية قعطبة ، ما اسفر القصف الى تدمير منزل المواطن عبدالله مثنى ربيد ، ومنزل المواطن علي عبدالكريم ربيد ، ومنزل المواطن مختار العذربي.