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بن عويِّض يعقد اجتماعا لمناقشة سبل تحسين اداء الإدارات العامة بالمهرة

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ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة المهرة مختار بن عويّض، وضم مدراء عموم الإدارات العامة، التقارير التقييمية، والصعوبات التي تواجه عملهم.

وأستمع بن عويّض لشرح مفصل عن نشاط كل إدارة عامة خلال النصف الأول من العام الجاري،  أبرز الصعوبات التي أعاقت تنفيذ خططها وبرامجها، والمقترحات الخاصة بتحسين الأداء الوظيفي وزيادة القدرة الإنتاجية لكل إدارة.

وشدد على ضرورة الإلتزام بالدوام الرسمي، وتنظيم عمل الإدارات العامة وتأهيل الكادر من خلال تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة.. موجهاً برفع التصورات والمقترحات لتطوير العمل المؤسسي الذي تنتهجه قيادة السلطة المحلية.

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