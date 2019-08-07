أعمال فريق المُراقبين باليمن تتعطّل بعد مغادرة لوليسغارد

كشفت مصادر حكومية، أن أعمال اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في اليمن تعطلت بسبب استقالة كبير المراقبين ومغادرته البلاد.

وأكدت المصادر وفق ما نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - تعطل عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، للأسبوع الثالث على التوالي بسبب استقالة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، ومغادرته اليمن حيث سيتولى رئاسة أركان القوات المسلحة في هولندا، وعدم رد الميليشيا على المقترحات الأممية بشأن الإدارة المشتركة لمدينة وموانئ الحديدة وتبعية قوات الأمن المحلية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البيان» إن الاتفاق الخاص بتنفيذ اتفاق استوكهولم والذي اعتمد في آخر اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد حل إشكالية إدارة المحافظة وقوات الأمن المحلية وعائدات الموانئ وأن الميليشيا لا تزال ترفض المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي بشأن إدارة مشتركة ثلاثية، كما أن مغادرة كبير المراقبين وعدم قدرة الأمم المتحدة على تسمية بديل له عطل فعلياً عمل اللجنة.