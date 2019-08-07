"الخليج": الجريمة الأخيرة بالقاهرة أثبتت هذا

قالت صحيفة خليجية، "دورة أخرى من الإرهاب تستهدف مصر، وهذه المرة في قلب القاهرة بالتفجير المروِّع الذي وقع بالقرب من المعهد القومي للأورام، وحصد العشرات بين شهيد ومصاب، في حادث أدمى قلوب العرب جميعاً، وقد بدا ذلك متجسداً في المواقف الإنسانية العديدة التي سارعت إلى التعبير عن غضبها مما حصل؛ بل والمبادرة بتقديم المساعدة لترميم الخراب الذي أحدثته العملية الإرهابية، كما في اللفتة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي سارع بالاستجابة لنداء القلب والعقل، وأعلن سموه عن تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه للمعهد القومي للأورام، بهدف ترميمه وإعادته كما كان".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "ولم تكن موجة التعاطف التي عبرت عنها شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية من مختلف المشارب والاتجاهات داخلياً وخارجياً، سوى انعكاس لحجم الرفض الواسع للعمليات الإرهابية التي تتبناها بعض القوى المتشددة، والتي تحصد كل يوم المزيد من الضحايا، كما حصل في جرائم إرهابية سابقة استهدفت الدولة المصرية، في إطار مخطط شامل ينم عن رغبة في التدمير ونشر الخراب في كل مكان، ما يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، بحسب بيان الإدانة الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، والذي جدد موقف الدولة الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته".

وتابعت "لقد أكد تنظيم «حسم» الإرهابي الإخواني بهذه العملية الإجرامية، أن ملة الجماعات الإرهابية والمتطرفة واحدة، وأهدافها تتشابه، وإنْ اختلفت مسمياتها وأماكن نشأتها؛ إذ تتكيف هذه الجماعات مع الأحداث، وكلما تم التضييق على أفرادها عبر الإجراءات الأمنية المشددة، نوّعت وسائلها وطرق تنفيذها للعمليات الإرهابية التي تقوم بها".

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وبينت "وقد أثبتت الجريمة الأخيرة في القاهرة، أن الحرب على الإرهاب يجب ألاَّ تنحصر في الجوانب العسكرية والأمنية؛ بل بوسائل أخرى مختلفة؛ لأن الإرهاب تمكن خلال العقود القليلة الماضية من التسلل إلى العقول، والأمر لا يقتصر على مصر فحسب؛ بل يشمل كل بلد عربي، فإنتاج الإرهاب ونشره يعد أسهل طريقة لمحاربة الاستقرار في البلدان العربية؛ لذا فإن نهج مكافحته يحتاج إلى رؤية شاملة لا تقتصر على الدولة فحسب؛ بل تشمل كل أفراد المجتمع.

لقد تحول استهداف مصر وخلق حالة من البلبلة في أوساط شعبها، والتحريض ضد قيادتها إلى هدف للإرهابيين منذ ثورة 30 يونيو 2013".

واختتمت "واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ سنوات، يعد الهدف الأبرز للجماعات والمنظمات الإرهابية لتحقيق اختراق حقيقي يساعد على إحداث شرخ عميق بين الشعب وقيادته، يسهل معه تدمير ما تحقق للمصريين خلال السنوات الماضية، بعد أن فقدت جماعة «الإخوان» المسلمين فرصة الانفراد بالحكم بعد تمكنها من اختطاف ثورة 25 يناير، لصالح مشروعها التدميري والتخريبي، الذي كان من شأنه تسليم مصر للفوضى العارمة".