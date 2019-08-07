الكشف عن ضخ أموال كبيرة من تنظيم الحمدين لعناصر القاعدة بأبين

قالت مصادر مطلعة، إن نظام الحمدين قام خلال الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من الأموال لعناصر القاعدة في أبين بهدف شراء الأسلحة وخلط الأوراق في أبين وكافة مدن الجنوب، وفق ما نشره موقع "العين الإخبارية".

وتتزامن مخططات الإخوان لنشر الفوضى في عدن من هجمات الخميس الماضي، مع إعادة خلايا تنظيم القاعدة الإرهابي إلى الواجهة في محافظة أبين، والدفع بها للسيطرة على معسكرات تابعة لقوات الحزام الأمني.

وأعلنت اللجنة أن جماهير غفيرة من محافظات شبوة والضالع ولحج ستتوافد إلى عدن صباح الأربعاء، للمشاركة في تشييع شعبي واسع للبطل "أبو اليمامة"، حيث ستنطلق الجموع من ساحة الشهيد خالد الجنيدي في كريتر، إلى مقبرة القطيع.

ويخشى مراقبون من أي أعمال إرهابية قد تنفذها خلايا الإخوان، لاستهداف جموع المشيعين، بهدف تفجير الوضع عسكريا في عدن، خصوصا وأن قيادات جنوبية رفيعة من المقرر أن تشارك في عملية تشييع الشهداء.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن إجراءات أمنية مشددة بعد أنباء عن تجهيز الخلايا الإخوانية عددا من السيارات المخففة لاستهداف مقرات أمنية، كما حصل في العملية الإرهابية التي استهدفت شرطة "الشيخ عثمان"، الخميس الماضي، وأسفرت عن استشهاد 13 شرطيا.