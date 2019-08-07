"الخليج 365" يستطلع أسباب تكدس القمامة في تعز

تكدست شوارع مدينة تعز بالقمامة والفضلات بعد يوم من شروع عمال النظافة في إضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم المتوقفة منذ ستة أشهر.

ويقول المواطن أحمد توفيق، 27 عاما أن " الأهالي أطلقوا تحذيرات للسلطة من حدوث كارثة بيئية جراء تكدس القمامة في الشوارع، ودعوا إلى التجاوب مع مطالب عمال النظافة".

مشيرا إلى أن العشرات من عمال صندوق النظافة والتحسين بتعز نظموا وقفة أمام مقر المحافظة المؤقت للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أربع سنوات وصرف بدل التغذية التي اعتمدت لهم بدل الراتب وتم توقيفها من قبل وزارة المالية بعدن منذ أربعة أشهر.

ومن جانبهم، رفع عمال النظافة شعارات تستنكر تجاهل مطالبهم من قبل السلطات المعنية التي يشرف عليها حزب الإصلاح، معتبرين استمرار تجاهلهم بأنه نوع من التمييز العنصري.

وويؤكد سلطان الشميري، 21 عاما أن المحتجين دعوا محافظ المحافظة للوفاء بوعوده وصرف مرتباتهم بصورة عاجلة قبل عيد الأضحى، حتى يتمكنوا من توفير احتياجات العيد، وإلا فإن النتائج ستؤل إلى ما لا يحمد عقباه.