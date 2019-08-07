شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: مفاجأة مدوية بالصور.. ظهور غير متوقع لـ عبدالملك الحوثي بجانب هذه الشخصيات الغير متوقعة بجامع الصالح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اقامت مليشيات الحوثي أمس الأحد حفل تخرج لنحو ربع مليون طالب يمني من فئة الأطفال والشباب من المراكز الصيفية التي أقامتها الجماعة في عدة محافظات.

ووزعت الميليشيا على الطلاب الخريجين عصابات رأس خضراء، حملت شعار الجماعة المعروف بالصرخة، التي رددها الطلاب في الاحتفال الختامي الذي اقيم في جامع "الصالح" بالعاصمة صنعاء.

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وظهر قرابة 2000 طالب في الاحتفال وعلى رؤوسهم العصابات الخضراء، مكتوب عليها شعار الصرخة، بحضور قيادات انقلابية رفيعة، في مقدمتهم محمد علي الحوثي، وعبدالعزيز بن حبتور وآخرين.

زعيم الحوثيين تحدث في الحفل بخطاب مسجل على شاشة عملاقة بجامع الصالح، عن المراكز الصيفية ودورها في محاربة ما أسماها "الفكر الداعشي"، داعيا إلى استمرار استقطاب المزيد من الطلاب ما بعد العطلة الصيفية.

من جانبه ألمح "عبدالعزيز بن حبتور، إلى أن الجبهات تنتظر هذا العدد من الأطفال، حيث قال: " من هنا نعلن أن هذا الجيل المتسلح بالقرآن يعي مسؤوليته التاريخية بأنه جيل مقاوم يرفض الضيم والظلم والعدوان”.

وتعليقاً على صور خريجي المراكز وهم يرتدون عصابات الرأس الخضراء، قال "عبدالسلام محمد" رئيس مركز "أبعاد" للدراسات " الحرس الثوري القادم، 5 سنوات وسيتولى هؤلاء الأطفال قيادة الحوثية".

وتابع "محمد" في حسابه على فيس بوك محذراً "هل هناك أحد يتوقع أن يبقى هذا الكيان حبيسا بين صعدة وإب، دون النظر الى البحر والعين خلف الحدود".

ووصف وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية "محمد عسكر" المراكز الصيفية بأنها "وقود حروب الميليشيات الحوثية"، في إشارة لتجنيد الحوثيين لهؤلاء الأطفال ضمن صفوف مقاتلي الجماعة.

وأضاف "عسكر" في حسابه على "تويتر"، بأن هذه المراكز "تجري عملية تفخيخ ممنهج لمستقبل اليمن".