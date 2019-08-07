صحيفة: «الحوثي والقاعدة وداعش» تعمل بتوجيه من رأس كبيرة هي إيران

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "كما انكشف بالأدلة القاطعة، تواجد واضح للتنظيمات الإرهابية الأخرى، وعلى رأسها القاعدة وداعش، وعدم وجود صراع ميداني بين هذه التنظيمات الإرهابية الثلاثة «الحوثي والقاعدة وداعش»، لا يعني فقط أن عدوهم واحد، وهو الشرعية والشعب اليمني ككل، ولكن أيضاً يكشف الهدوء بينهم عن وجود مصدر محرك وممول وموجه رئيسي لهم مستفيد من إثارة الفوضى والتوتر وعدم استقرار اليمن، ويسعى من خلال توجيهه لهذا الثالوث الإرهابي إلى فرض هيمنته ونفوذه في المنطقة".
ومضت "كما أكدت دولة الإمارات في تصريحاتها حول الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، والذي كشف عن تورط ميليشيات الحوثي الإيرانية وتنظيم القاعدة الإرهابي، فإنه يقدم رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن، وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى للانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب".
وأشارت إلى أن "هذا ما يعني أن التنظيمات الإرهابية الثلاثة «الحوثي والقاعدة وداعش» تعمل بتوجيه من رأس كبيرة هي إيران، وهو ما أكدته مصادر وتحاليل خبراء دوليين تناولت الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، وأيضاً هجوم تنظيم «داعش» على مركز شرطة الشيخ عثمان".
واختتمت "الأمر الذي يكشف عن تبني إيران للإرهاب والتطرف بتنظيماته المختلفة في المنطقة".
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