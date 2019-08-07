وكيل أول المهرة يستقبل الوفد الكشفي المهري عقب عودته من عُمان

استقبل وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري، الوفد الكشفي المهري الذي مثل بلادنا في المخيم الكشفي العربي المقام في سلطنة عُمان، وبرفقتهم نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة عادل رزق، ومفوض جميعة الكشافة والمرشدات في المحافظة القائد محمد علي رزق، وهنئهم على نجاح مشاركتهم وتشريفهم للجمهورية خير تمثيل.

وعبّر الوكيل بن عويّض عن بالغ سعادته وهو يرى المهرة وهي تتصدر المشهد الكشفي والرياضي على المستوى العربي، وتمثيلها لليمن في العديد من المناسبات والاستحقاقات.. مقدماً امتنانه لمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت على اهتمامه الكبير بالجوانب الشبابية والرياضية والارتقاء بالواقع المهري إلى مستوى الطموحات والآمال.

وأعلن بن عويّض عن تقديم محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت مبلغ مليون ريال يمني تكريماً للمشاركين في المخيم الكشفي العربي وتمثيلهم للمهرة واليمن على أفضل وجه.

Advertisements

وأوضح نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ عادل رزق، بأن مثل هذه المشاركات تسهم في رفع اسم المحافظة عالياً وتشجع على انخراط الشباب في أنشطة جمعية الكشافة والمرشدات التطوعية.. مرجعاً هذا الإنجاز التاريخي لاهتمام محافظ المحافظة بالنشء والشباب والرياضيين وتقديم لهم كافة الدعم وتحقيق طموحاتهم.

وتحدث قائد مفوضية الكشافة والمرشدات القائد محمد علي رزق، مقدماً شاكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على وقوفها إلى جانبهم، قائلا : لولا فضل الله ثم دعم السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، واهتمامها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.. معبراً عن فخره وهم يمثلون الوطن اليمني الكبير، وهذا إنجاز كبير يحسب لمحافظة المهرة.