صحفية مصرية عن الأوضاع في اليمن: هل خذلت الأمم المتحدة اليمن أم خذلها أبناؤها؟

انتقدت الصحفية المصرية أماني عزام الأوضاع في اليمن في ظل انتهاكات الحوثي المستمرة.

وقالت على موقع التدوين المصغر "توتير".. هل خذلت الأمم المتحدة اليمن أم خذلها أبناؤها؟

وأضافت: يجب على الشعب اليمني أن يُقصي جميع المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والسياسيين والإعلاميين والصحفيين الذين يرفضون الدفاع عن حقوقهم في التخلص من إرهاب الحوثي.

وقالت: يجب على الشعب أن يُقصي كل من أقصى نفسه عمدًا وابتعد عن الشاشات التلفزيونية والمنابر الإعلامية هربًا من تسجيل موقف واضح وصريح في مرحلة عصيبة يمر بها اليمن والمنطقة العربية بأكملها.

وأشارت في الوقت الذي تتعالي فيه صرخات واستغاثات أشقائنا في اليمن من جرائم الحوثي، وانتهاكاتهم وتشتعل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بتخاذل الأمم المتحدة وتواطؤ مارتن غريفث نجد نحو 301 عضو مجلس نواب يمني وحوالي 111 عضو مجلس شورى بالإضافة إلى مئات الصحفيين والمحللين السياسيين والخبراء العسكريين في صمت عميق إلا قلة قليلة منهم.

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وقالت: كل من أقصى نفسه وامتنع عن الدفاع عن حقوق البسطاء حق عليه أن يقصيه شعبه.

وأكملت حديثها قائلة: من لم يستطيع تمثيل شعبه لا فلا يرشح نفسه نائبا عنهم.. من يخشى قول كلمة الحق خوفًا على مناصب أو مكاسب ومصالح شخصية أو حتى الاعتذار بحجة خوفه على أسرته وعجزه عن حمايتها فلا يمكنه حماية أبناء شعبه الذين وضعوا ثقتهم به.

وقالت: اليمن بحاجة إلى تجديد الدماء والاستعانة بالمخلصين والكفاءات للعبور إلى بر الأمان واستعادة اليمن السعيد.. أما ماهو دون ذلك فهي شعارات كاذبة وأوهام يدفع ثمنها اليمن بأكمله.

يذكر أنه منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية وهي ترتكب انتهاكات شنيعة في حق الشعب اليمني في ظل صمت دولي.