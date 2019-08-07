اجتماع هام لمجلس إدارة صندوق النظافة بساحل حضرموت

اجتمع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس مع مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.

وقرر الاجتماع انتقال إدارة صيانة الإنارة من الصندوق، لمكتب الأشغال العامة والطرق على أن يتكفل الصندوق، بتوفير مبالغ المصاريف التشغيلية المتفق عليها إلى الأشغال.

كما ناقش الاجتماع مسودة الشروط المرجعية لإسناد مهمة النظافة لمنطقة المكلا ومنطقة فوة لمتعهدين من القطاع الخاص، مع بيان تحليلي عن أعمال النظافة القائمة في المنطقتين وتكاليفها.

Advertisements

واستعرض الاجتماع تقريراً لخطة الصندوق إلى العام 2020م ووضع النظافة والتحسين في عموم مديريات ساحل حضرموت، والذي تضمن عرضاً للخطوط العريضة للخطة ومستوى التقدّم في تنفيذها، وتقريراً عن النفقات التشغيلية والإيرادات، والتكليف ببدء إعداد موازنة العام 2020م .

كما جرى استعراض المشاكل القائمة في تحصيل مساهمة النظافة المضافة إلى فواتير الكهرباء والتي تشكل أحد أهم الموارد التي يعتمد عليها الصندوق للإيفاء بالتزاماته المالية، ومناقشة الاتفاقية الخاصة بلوائح الإعلانات التجارية ، وضرورة وجود رؤية واضحة حول التبعية في الحدائق والمتنفسات والأدوار المختلفة المتعلقة باقتراح وإعداد وإبرام العقود الخاصة بها وتقديم الخدمات فيها وإيراداتها، واستكمال حصر أصول الصندوق وتثبيتها، واعتماد إصدار قرار باعتماد أسبوع النظافة والبيئة الذي يعقد سنوياً بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني في الـ 20 من فبراير من كل عام.

واختتم الاجتماع بإقرار خطة لتنفيذ برنامج النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.