حفر عددا من الآبار الارتوازية بصحراء حضرموت بدعم إماراتي

دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قام وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، بتفقد سير العمل في حفر بئرين ارتوازيين بمنطقتي القويع وحوارم بقف آل كثير بصحراء حضرموت.

يأتي ذلك ضمن مشروع الهيئة لحفر 18 بئراً ارتوازيا في حضرموت لتأمين احتياجات سكان المناطق الصحراوية التي تعاني من شح المياه، وذلك لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين اليمنيين، .

من جانبه، قال حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت،إن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار الإشراف المباشر على العمل والاطلاع عن كثب على مستوى الإنجاز والأعمال التي تمت منذ توقيع اتفاقية البدء في أعمال الحفر.

وأكد الشامسي، بأن الهيئة حريصة على إنجاز المشروع في وقته المحدد بالمواصفات المتفق عليها, من أجل تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على المياه.

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رافق الفريق خلال الزيارة عدد من مهندسي الهيئة بحضرموت ومهندسي المشروع الذين قدموا شروحا على مستوى الإنجاز واستعراض المعوقات والحلول بما يتوافق مع الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم لهم خدمات أفضل، ويساهم في توفير المياه النقية للأهالي، وينهي مشكلة شح المياه بمناطق صحراء حضرموت.

ولاقى المشروع ترحيب واسع من قبل الأهالي وخاصة سكان المناطق الصحراوية الذين عاشوا حقبة من الزمن في معاناتهم مع شح المياه إلى أن أطلقت الهيئة هذا المشروع الحيوي الهام المنفذ بالشريط الصحراوي.