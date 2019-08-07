مصرع وإصابة 50 حوثياً في الضالع

أفادت مصادر عسكرية، مصرع وإصابة 50 حوثياً، بينهم قيادي بارز في مواجهات مع القوات الجنوبية، مسنودة بطيران التحالف بجبهة مريس شمالي الضالع.

وأضافت المصادر، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر الميليشيا الحثية التسلسل باتجاه مواقع القوات الجنوبية في قريتي صولات القديمة والجديدة وتبة الخزان بمنطقة الزيلة غربي منطقة مريس.

وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثياً، بينهم القيادي في الميليشيات ومسؤولها الثقافي في محافظة الضالع المدعو أبو فايدة، إضافة إلى جرح 30 آخرين.