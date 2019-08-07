رحب الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات وعلى رأسها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس هادي، سفير واشنطن لدى اليمن كريستوفر هنزل، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم. وجاء اللقاء بعد أسبوع من هجمات إرهابية نفذها تنظيم داعش ومليشيا الحوثي الانقلابية على مقرات أمنية وعسكرية في عدن، ما أسفر عن استشهاد 49 بينهم القيادي منير اليافعي. وتشن مليشيا الحوثي هجمات إرهابية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع على المرافق المدنية والمناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية، تنفيذا لرغبات طهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يرحب بالتعاون الأمريكي لمواجهة تدخلات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.