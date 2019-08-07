شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وفاة "أمير قطر" قبل قليل بشكل مفاجى في الدوحة .. وإعلان صادر من الديوان الملكي - شاهد (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مواقع إعلامية غير رسمية، يوم الأربعاء، خبر وفاة الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الأسبق، عن عمر يناهز 66 عاما، حيث نسبت ذلك إلى إعلان صادر عن الديوان الأميري القطري.



وكتب موقع يدعى "سبق" وهو غير رسمي : "أعلن الآن وفاة امير قطر الاسبق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأربعاء 16 شوال 1440 هـ، عن عمر يناهز 66 عاماً". مرفقا ذلك بصورة نص بيان صادر عن الديوان الأميري في البلاد. دون التأكد من مدى مصداقيته.

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ووفق ما أورده الموقع نقلا عن مصادر قطرية، فإنه تم إعلان الحداد العام في دولة قطر لمدة ثلاثة أيام، علما أن الشيخ حمد وليد في العام 1952 ميلادي، وتولى الإمارة في 27 يونيو 1995 حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013 .

وفي هذا الصدد، وبعد الإطلاع على موقع الديوان الأميري القطري ووكالة الأنباء الرسمية "قنا" فقد تبين عدم وجود أي خبر منشور يفيد في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر الاسبق، الأمر الذي يعني أنه لا يزال غير صحيحا حتى لحظة نشر هذا النص.