القبض على امرأة مقربة من نطام ولدعبد العزيز ..لن تصدق ماذا وجد بحوزتها (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت مصادرأمنية مطلعة في السنغال أن الأمن السنغالي ضبط سيدة تحمل جنسية مزدوجة موريتانية مغربية تدعي قرابيها من شخصية اعتبارية سامية في النظام المنصرف نظام ولد عبدالعزيز وبحوزتها كمية من مخدرات الحجر المغربي بينما كانت في طريقها للعبور إلى غينيا بيساو حيث ستسلم الكمية التي بحوزتها. وحسب مصدر الحوادث الذي أورد الخبر فإن السيدة معروفة بين التاجر ات اللواتي يتنقلن بين موريتانيا والمغرب، وكانت قد ضبطت أكثر من مرة بتهمة يهرب العملة الصعبة. شاهد أيضاً: Advertisements

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